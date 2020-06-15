Под стенами Шевченковского районного суда Киева снова возникли столкновения. И снова между активистами, которые поддерживают Стерненко, и журналистами. Правоохранители задержали первых лиц.

На этот раз от активистов, которые поддерживают Стерненко, досталось журналистами канала Zik.

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Активисты снова зажгли файеры, и заставили представителей телеканала, контроль над которым принадлежит прокремлевскому политику Виктору Медведчуку, пойти прочь.

Не обошлось без столкновений. В том числе и с участием правоохранителей, которых во дворе суда стало еще больше.

Видео столкновений под стенами суда

Полиция задержала несколько участников акций протеста. При этом с силой заламывали руки. Среди задержанных и активист Общественного движения "Честно" Николай Выговский.

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