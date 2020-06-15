Под стенами Шевченковского районного суда Киева произошли столкновения. Возникли они между активистами, которые пришли поддержать Сергея Стерненко, и так называемыми "журналистами", которые представляют пророссийского блогера Анатолия Шария.

Активисты потребовали, чтобы сотрудники Шария ушли. Однако те отказывались, из-за чего между одним из присутствующих и протестующими произошла перепалка, пишет 24 канал.

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Активисты начали кричать "Шария геть!".

Видео столкновения под стенами суда по делу Стерненко

Именно это и повлекло массовое столкновение, к которому присоединились и правоохранители. Активисты же зажгли файеры.

В конце полицейские образовали кордон между активистами и представителями Шария, после чего последних вытеснили из двора суда.

Напомним, в Шевченковском районном суде Киева рассматривают избрание меры пресечения активисту Сергею Стерненко. Сначала суд состоялся в пятницу, 12 июня. Но он так и не успел рассмотреть дело, поэтому заседание перенесли на понедельник, 15 июня.