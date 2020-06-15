Під стінами Шевченківського районного суду Києва сталися сутички. Виникли вони між активістами, які прийшли підтримати Сергія Стерненка, та так званими "журналістами", які представляють проросійського блогера Анатолія Шарія.

Активісти почали вимагати, щоб співробітники Шарія пішли геть. Однак ті відмовлялися, через що між одним із присутніх і протестувальниками сталася перепалка, пише 24 канал.

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Активісти почали кричати "Шарія геть!".

Відео сутички під стінами суду у справі Стерненка

Саме це і спричинило масову сутичку, до якої приєдналися і правоохоронці. Активісти ж запалили фаєри.

Відео сутички під судом

Врешті поліцейські утворили кордон між активістами і представниками Шарія, після чого останніх витіснили із двору суду.

Нагадаємо, у Шевченківському районному суді Києва розглядають обрання запобіжного заходу активісту Сергію Стерненку. Спочатку суд відбувся в п'ятницю, 12 червня. Але він так і не встиг розглянути справу, тому засідання перенесли на понеділок, 15 червня.