Під стінами Шевченківського районного суду Києва знову виникли сутички. І знову між активістами, які підтримують Стерненка, та журналістами. Правоохоронці затримали перших осіб.

Цього разу від активістів, які підтримують Стерненка, дісталося журналістам каналу Zik.

Все на тему Активісту Стерненку обирають запобіжний захід: яка ситуація під судом

Активісти знову запалили фаєри, та заставили представників телеканалу, контроль над яким належить прокремлівському політику Віктору Медведчуку, піти геть.

Не обійшлося без сутичок. В тому числі і за участі правоохоронців, яких у дворі суду стало ще більше.

Поліція затримала декілька учасників акцій протесту. При цьому з силою – заламували руки. Серед затриманих і активіст громадського руху "Чесно" та ведучий акції протесту Микола Виговський. Очевидці стверджують, що під час затримання його били ногами.

Також під час сутичок та затримання активістам поламали техніку.

Відео сутичок під стінами суду

Нагадаємо Через "журналістів" Шарія розпочалися сутички під стінами суду, де слухають справу Стерненка

Активісти під судом почали кричати "Відпустіть!".

До затриманих вдалося пройти депутату від партії "Голос" Ярославу Юрчишину.