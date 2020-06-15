Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения активисту Сергею Стерненко – домашний арест в военной части в Одессе сроком на два месяца. После этого Стерненко вышел к активистам, которые поддерживали его под судом, и прокомментировал такое решение.

Как Стерненко отреагировал на решение суда

Активист считает, что меру пресечения ему избрали еще до судебного заседания. Об этом он заявил под зданием Шевченковского райсуда Киева, сообщает 24 канал.

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"Судья ушел в совещательную комнату просто для того, чтобы соблюсти формальности. Это решение было написано в Офисе генерального прокурора. Эта власть превзошла в абсурде саму себя". – заметил Стерненко.

Также он прокомментировал решение отбывать домашний арест в военной части. Активист подчеркнул, что это режимный объект, поэтому его туда даже не пустят.

Судья должен иметь информацию о том, что я проживаю в Киеве. Ходатайство было именно о том, чтобы дать мне меру пресечения по адресу в Киеве. В Одессе на улице Приморской, 37 расположен отряд пограничников. Мы просили судью разъяснить это решение – он сбежал. Мы просили прокурора – он бежал,

– убеждает Стерненко.

По его словам, если он не выполнит это решение, следовательно нарушит возложенные на него обязанности.

"Итак, прокурор придет в суд и скажет: "Смотрите, Стерненко не выполнил решение суда относительно меры пресечения". Следующая по тяжести мера пресечения – это только содержание под стражей", – подчеркнул он.

После этих слов Стерненко порвал документ и попросил своих сторонников не расходиться.

"Сейчас я пойду к адвокатам, и мы решим, что делать дальше", – подытожил активист.

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