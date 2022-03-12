Украинцы блокируют дорогу на польско-белорусской границе. Об этом стало известно 12 марта.
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Российские и белорусские грузовики везут в Польшу множество товаров несмотря на санкции. По словам активистки, поляки принимают этот факт. Украинцы зато с таким мириться не будут.
Прямо сейчас блокируем польско-белорусскую границу для российских и белорусских фур, которые несмотря на санкции везут полные машины товаров, которые вышли с рынка. Эдакая молчаливая толерантность от поляков. Но украинцы найдут везде каждую российскую гниду,
– говорится в сообщении.
Украинцы блокируют дорогу / Фото Ирины Земляной