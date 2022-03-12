Об этом 12 марта сообщили на фейсбук-странице 1-й отдельной танковой Северской бригады. Соответствующее сообщение появилось там около 11:00.

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"Еще один Су-24 войск оккупанта не нанесет вреда мирным людям. Верьте в своих защитников! И так – к победе", – говорится в сообщении бригады.

ВСУ дают отпор россиянам

За прошедшие сутки, 11 марта, украинская авиация поразила российский Су-34 и еще 5 вражеских целей. Наши штурмовики совершили около 10 налетов на позиции врага и нанесли мощные удары по технике захватчиков. Во время воздушных боев Воздушные силы ВСУ выпустили 9 ракет "воздух-воздух" средней и малой дальности и вернулись без потерь.

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