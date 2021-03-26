Защитить право на благотворительность. Активисты церкви "Христианская надежда" и Благотворительного фонда "Варнава" продолжают борьбу за земельный участок, которым пользуются уже более 20 лет.

В Киевском хозяйственном суде верующие обжалуют решение столичной администрации о расторжении договора аренды земли по адресу Жмаченко, 20.

Мы никогда не нарушали закон, платили аренду, оформили градостроительные условия, получили разрешение на строительство. Однако решение КГГА от 24 сентября прошлого года расторгнуть с церковью договор с земельного участка было незаконным,

– сообщил пастор церкви "Христианская Надежда" Валерий Решетинский.

Верующие говорят, если в суде им откажут – в первую очередь пострадают сироты, бездомные и дети с инвалидностью, которые сейчас на базе церкви получают социальную и медицинскую помощь. Также, представители церкви планировали построить духовно-благотворительный городок "Добра и милосердия" чтобы еще больше представителей уязвимых слоев населения имели возможность получать необходимую помощь.

"Глухие люди не могут самостоятельно устроиться на работу, у них нет такой возможности, как у тех, кто разговаривает", – рассказала директор миссии помощи глухим БФ "Варнава" Наталья Рихлевська.

Она также сообщила, что их благотворительный фонд собирает глухих детей для обучения искусству.

Благотворители говорят, на пути к восстановлению справедливости им приходится терпеть даже агрессию. Так, недавно в очередной раз на территорию церкви "Христианская Надежда" ворвались неизвестные.

"Какие-то люди в черной одежде, масках, примерно 30-40 человек с веревками, крюками, дергали, скакали, сломали несколько плит – это было варварское нападение", – поделился член церкви "Христианская Надежда" Дмитрий.

Пастор церкви "Христианская Надежда" Валерий утверждает, что общественная организация "Парк Жмаченко", которую открыли 2 месяца назад, входит в эту рейдерскую схему.

В ходе суда, который состоялся 25 марта, были приобщены к делу новые материалы в подтверждение правовой позиции Церкви. Верующие ожидают, что 15 апреля начнется рассмотрение дела по существу.