Захистити право на благодійність. Активісти церкви "Християнська надія" та Благодійного фонду "Варнава" продовжують боротьбу за земельну ділянку, якою користуються вже понад 20 років.

У Київському господарському суді віряни оскаржують рішення столичної адміністрації про розірвання договору оренди землі за адресою Жмаченко, 20.

Ми ніколи не порушували закон, сплачували оренду, оформили містобудівні умови, отримали дозвіл на будівництво. Проте рішення КМДА від 24 вересня минулого року розірвати з церквою договір з земельної ділянки було незаконним,

– повідомив пастор церкви "Християнська надія" Валерій Решетинськй.

Віряни кажуть, якщо в суді їм відмовлять – в першу чергу постраждають сироти, безпритульні та діти з інвалідністю, які зараз на базі церкви отримують соціальну та медичну допомогу. Також, представники церкви планували розбудувати духовно-благодійне містечко "Добра і милосердя" аби ще більше представників вразливих верств населення мали змогу отримувати необхідну допомогу.

"Глухі люди не можуть самостійно влаштуватись на роботу, у них немає такої можливості, як у тих, хто розмовляє", – розповіла директорка місії допомоги глухим БФ "Варнава" Наталія Рихлевська.

Вона також повідомила, що їх благодійний фонд збирає глухих дітей для навчання мистецтва.

Благодійники кажуть, на шляху до відновлення справедливості їм доводиться терпіти навіть агресію. Так, нещодавно вкотре на територію церкви "Християнська надія" вдерлися невідомі.

"Якісь люди в чорному одязі, масках, приблизно 30–40 осіб з мотузками, гаками, смикали, скакали, зламали кілька плит – це був варварський напад", – поділився член церкви "Християнська надія" Дмитро.

Пастор церкви "Християнська надія" Валерій стверджує, що громадська організація "Парк Жмаченка", яку відкрили 2 місяці тому, входить у цю рейдерську схему.

В ході суду, який відбувся 25 березня, були долучені до справи нові матеріали на підтвердження правової позиції Церкви. Віряни очікують, що 15 квітня розпочнеться розгляд справи по суті.