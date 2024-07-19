Сам председатель фракции "Батькивщина" отсутствовал на сессии, поэтому сертификат вручили городскому голове Александру Маркушину. Он в свою очередь пообещал передать его Александру Пикулику, пишет 24 Канал.

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По информации СМИ, Маркушина с Пикуликом связывают давние отношения. В частности недавно издание "Моя Київщина", опубликовало расследование о хищении местного бюджета через оформление "мертвых душ", откаты с зарплат работников исполкома и подделку Александром Маркушиным решений сессии об утверждении штатных расписаний. Через такие манипуляции с зарплатами только в 2023 году было выведено ориентировочно 17 миллионов гривен.

Журналисты отмечали, что именно Пикулик оплатил услуги адвокатов для людей Маркушина. Поскольку сейчас мэр Ирпеня Александр Маркушин является фигурантом пяти уголовных производств, которые расследует Национальная полиция и прокуратура.

В то же время Александр Пикулик фигурирует в нескольких скандалах связанных с рейдерством, а также незаконным обогащением и недостоверным декларированием. Он не задекларировал имущество стоимостью в сотни миллионов гривен. А большинство компаний Пикулика оформлены на его жену Пуставскую, которая не указана в декларации депутата.

По этому поводу активисты уже обратились к председателю НАПК.



Активисты принесли сертификат Пикулику / Фото УНИАН

Напомним, ранее в Ирпене по всему городу появились листовки с призывом привлечь к ответственности депутата Александра Пикулика и его приспешников. Организаторы акции утверждают, что он незаконно отобрал квартиры у жителей ЖК Центральный 2, а теперь якобы шантажирует людей.