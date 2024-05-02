Правоохранители сообщили, что проверяют информацию о чрезмерно завышенных зарплатах и премиях должностных лиц ирпенского горисполкома.

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Прокуратура зарегистрировала уголовное производство

На фоне слухов об обысках у мэра Ирпеня полиция Киевской области сообщила, что депутат горсовета обратился к правоохранителям с заявлением о чрезмерно завышенных зарплатах и премиях должностных лиц горисполкома.

Теперь следователи проверяют эту информацию и устанавливают обстоятельства происшествия.

По заявлению депутата Ирпенского городского совета Киевской областной прокуратурой было зарегистрировано уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 191 УКУ "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в условиях военного положения",

– сообщили в полиции.

Действительно ли в мэрии прошли обыски

Никаких обысков, по словам правоохранителей, пока не было.

Однако сообщается, что 5 мая в рамках досудебного расследования полиция Киевской области в помещении Ирпенского горсовета объявила два постановления Святошинского районного суда города Киева на проведение временного доступа к вещам и документам определенных должностных лиц.

Других следственных действий в админздании городского совета или в исполнительном комитете полицейскими не проводилось. Непосредственно в кабинете и по месту жительства городского головы Ирпеня следственные действия не осуществлялись,

– сообщили правоохранители.

К слову, ранее сообщалось, что НАБУ и САП сообщили о подозрении в незаконном обогащении на более 11 миллионов гривен народному депутату Украины Андрею Клочко из фракции "Слуга народа". Разница между стоимостью приобретенного имущества и средствами нардепа составляет 11 миллионов гривен.