Правоохоронці повідомили, що перевіряють інформацію щодо надмірно завищених зарплат і премій посадових осіб ірпінського міськвиконкому.

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Прокуратура зареєструвала кримінальне провадження

На фоні чуток про обшуки у мера Ірпеня поліція Київської області повідомила, що депутат міськради звернувся до правоохоронців із заявою щодо надмірно завищених зарплат і премій посадових осіб міськвиконкому.

Тепер слідчі перевіряють цю інформацію і встановлюють обставини події.

За заявою депутата Ірпінської міської ради Київською обласною прокуратурою було зареєстроване кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 191 ККУ "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану",

– повідомили в поліції.

Чи справді у мерії відбулись обшуки

Жодних обшуків, за словами правоохоронців, поки що не було.

Однак повідомляється, що 5 травня у рамках досудового розслідування поліція Київської області у приміщенні Ірпінської міськради оголосила дві ухвали Святошинського районного суду міста Києва на проведення тимчасового доступу до речей та документів визначених посадових осіб.

Інших слідчих дій в адмінбудівлі міської ради чи у виконавчому комітеті поліцейськими не проводилось. Безпосередньо у кабінеті та за місцем проживання міського голови Ірпеня слідчі дії не здійснювались,

– повідомили правоохоронці.

До слова, раніше повідомлялося, що НАБУ і САП повідомили про підозру в незаконному збагаченні на понад 11 мільйонів гривень народному депутату України Андрію Клочку з фракції "Слуга народу". Різниця між вартістю придбаного майна та коштами нардепа становить 11 мільйонів гривень.