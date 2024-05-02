Правоохоронці повідомили, що перевіряють інформацію щодо надмірно завищених зарплат і премій посадових осіб ірпінського міськвиконкому.
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Прокуратура зареєструвала кримінальне провадження
На фоні чуток про обшуки у мера Ірпеня поліція Київської області повідомила, що депутат міськради звернувся до правоохоронців із заявою щодо надмірно завищених зарплат і премій посадових осіб міськвиконкому.
Тепер слідчі перевіряють цю інформацію і встановлюють обставини події.
За заявою депутата Ірпінської міської ради Київською обласною прокуратурою було зареєстроване кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 191 ККУ "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану",
– повідомили в поліції.
Чи справді у мерії відбулись обшуки
Жодних обшуків, за словами правоохоронців, поки що не було.
Однак повідомляється, що 5 травня у рамках досудового розслідування поліція Київської області у приміщенні Ірпінської міськради оголосила дві ухвали Святошинського районного суду міста Києва на проведення тимчасового доступу до речей та документів визначених посадових осіб.
Інших слідчих дій в адмінбудівлі міської ради чи у виконавчому комітеті поліцейськими не проводилось. Безпосередньо у кабінеті та за місцем проживання міського голови Ірпеня слідчі дії не здійснювались,
– повідомили правоохоронці.
До слова, раніше повідомлялося, що НАБУ і САП повідомили про підозру в незаконному збагаченні на понад 11 мільйонів гривень народному депутату України Андрію Клочку з фракції "Слуга народу". Різниця між вартістю придбаного майна та коштами нардепа становить 11 мільйонів гривень.