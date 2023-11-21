Журналісти знайшли зв'язок між співвласницею компанії, яка влітку отримала величезний підряд на відновлення "Ірпінських липок" і так званим "смотрящим за Києвом" Денисом Комарницьким.

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Підряд дістався компанії, яка запропонувала вищу вартість

Тендер на відновлення "Ірпінських липок" влітку проводила Київська обласна держадміністрація. На нього прийшли всього дві компанії:

київська "Нідком", яка пропонувала виконати роботи за трохи більше ніж 400 мільйонів гривень,

харківська "Навітехсервіс", яка запропонувала значно вищу вартість – більше ніж 600 мільйонів гривень.

Зазвичай на торгах перемагає той, хто пропонує меншу вартість, однак в цьому випадку через формальності перемогу здобув "Навітехсервіс". Журналісти сайту "Наші гроші" в кошторисі знайшли завищені ціни на окремих позиціях, а також відсутність детальної інформації по більшості інших позицій.

До прикладу, в документах сказано, що компанія збирається купувати "віконні блоки", але інформації про те, які саме та якого виробника немає. Тому немає можливості порівняти вказані ціни з ринковими. Редактор "Наших грошей" Юрій Ніколов зауважив, що це схоже на певний "корупційний люфт".

До чого тут Денис Комарницький

Власницею маловідомої компанії "Навітехсервіс" є Марина Ткаченко. Однак журналісти виявили, що цей бізнес для неї не є профільним.

Жінка давно займається організацією заходів і приймає замовлення зараз. Тож, скоріше за все, вона підставна особа у будівельній компанії.

Журналісти продовжили "копати" і виявили, що сестра Марини Ткаченко Поліна є дружиною колишнього заступника Віталія Кличка і ексочільника Держаудитслужби Геннадія Пліса. А матір Ткаченко керує агропідприємством, співвласником якого є тесть так званого "смотрящого за Києвом від Офісу президента" Дениса Комарницького.