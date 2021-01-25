В понедельник, 25 января, активисты организации "Правый сектор" в очередной раз вышли под стены Офиса противодействия рейдерству требовать от министра Малюськи законности в вопросе необоснованной передачи части собственности рынка "Столичный" одиозному олигарху Юрию Иванющенко и его ставленникам.

Об этом сообщает корреспондент с места проведения акции.

Как сообщил нашему изданию руководитель центра ДУК "Правый сектор" в Киеве Юрий Гуренко, ПС намерен приложить все усилия, чтобы заставить Минюст и его руководителя Малюську перестать играть на стороне беглого олигарха из "семьи Януковича".

"Наше видение ситуации достаточно простое – есть законные решения, которые говорят о передаче части рынка "Столичный" новому инвестору-покупателю. А Офис противодействия рейдерству считает возможным, во всяком случае, создается такое впечатление, упразднять такие решения, хотя это вопрос исключительно суда", – заявил Юрий Гуренко.

По его словам, это следует из решений, которые Офис противодействия рейдерству принимает в последнее время, и в частности – в пятницу, 22 января.

"Офис противодействия рейдерству, в моем понимании, должен рассматривать жалобы сторон о передаче прав собственности. То есть, регистрации прав собственности. Но если есть все законные основания, согласно которым собственность должна перейти новому собственнику (не связанному с Иванющенко, – ред.), и это решение уже выполняется, то какое же к этому отношение имеет Офис противодействию рейдерству?! Дальше, если нужно, есть суды, суды высших инстанций. И, понятно, что этот вопрос должен рассматриваться там. А когда вмешивается государственная структура, это говорит о том, что она, фактически, становится на сторону Юры Енакиевского", – отметил руководитель Киевского подразделения "Правого сектора".

Также он добавил, что ПС будет продолжать акцию до тех пор, пока Минюст не перестанет вмешиваться в ситуацию, которая, по его мнению, не находиться в его компетенции.

"Мы – за возобновление законности. И если у рынка, какой-то его части, появлялся новый собственник, и этот собственник никак не связан с режимом Януковича, это пусть не самый идеальный, но очень неплохой вариант. Как мы заявляли в самом начале акции, связанной с рынком "Столичный", наша задача – забрать у Енакиевских эту кормушку, с помощью которой они, вполне возможно, финансируют войну на Донбассе. Все, кто помогает подобным беглым олигархам, фактически выступают против Украины, и, очевидно, являются преступниками", – резюмировал Юрий Гуренко.