У понеділок, 25 січня, активісти організації "Правий сектор" в черговий раз вийшли під стіни Офісу протидії рейдерству вимагати від міністра Малюська законності в питанні необгрунтованої передачі частини власності ринку "Столичний" олігарху Юрію Іванющенко та його прибічникам.

Про це повідомляє кореспондент з місця проведення акції.

Як повідомив нашому виданню керівник осередку ДУК "Правий сектор" в Києві Юрій Гуренко, ПС має намір докласти всіх зусиль, щоб змусити Мін'юст і його керівника Малюська перестати грати на стороні олігарха з "сім'ї Януковича".

"Наше бачення ситуації досить просте – є законні рішення, які говорять про передачу частини ринку "Столичний" новому інвестору-покупцеві. А Офіс протидії рейдерству вважає за можливе, у всякому разі, складається таке враження, скасовувати такі рішення, хоча це питання виключно суду", – заявив Юрій Гуренко.

За його словами, це випливає з рішень, які Офіс протидії рейдерству приймає останнім часом, і зокрема – в п'ятницю, 22 січня.

"Офіс протидії рейдерству, в моєму розумінні, повинен розглядати скарги сторін про передачу прав власності. Тобто, реєстрації прав власності. Але якщо є всі законні підстави, згідно з якими власність повинна перейти до нового власника (не пов'язаного з Іванющенко, – ред.), і це рішення вже виконується, то яке вже до цього відношення має Офіс протидії рейдерству?! Далі, якщо потрібно, є суди, суди вищих інстанцій. І, зрозуміло, що це питання має розглядатися там. А коли втручається державна структура, це говорить про те, що вона, фактично, стає на бік Юри Єнакіївського", – зазначив керівник Київського підрозділу "Правого сектора".

Також він додав, що ПС буде продовжувати акцію до тих пір, поки Мін'юст не перестане втручатися в ситуації, яка, на його думку, не перебувати в його компетенції.

"Ми – за відновлення законності. І якщо у ринку, якоїсь його частини, з'являвся новий власник, і цей власник ніяк не пов'язаний з режимом Януковича, це нехай не ідеальний, але дуже непоганий варіант. Як ми заявляли на початку акції, пов'язаної з ринком "Столичний", наше завдання – забрати у Єнакіївських цю годівницю, за допомогою якої вони, цілком можливо, фінансують війну на Донбасі. Все, хто допомагає подібним швидким олігархам, фактично виступають проти України, і, очевидно, є злочинцями", – резюмував Юрій Гуренко.