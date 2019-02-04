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      Активисты объявили антикоррупционную повестку дня для кандидатов в президенты

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      Ведущие общественные организации презентуют антикоррупционную повестку дня для кандидатов в президенты Украины.

      Одной из крупнейших угроз, убеждены активисты, является политическая коррупция. Вину за это большинство украинцев возлагает на президента и парламентариев. А основной причиной этого явления называют отсутствие адекватного наказания. Поэтому во время встреч с кандидатами на высшую должность активисты призывают их публично высказать свою позицию по борьбе с коррупцией.

      "Выделить четыре основные направления: антикоррупционная прокуратура, которая продает дела, атака на НАБУ, несостоятельное НАПК и часть СБУ, которая занимается рейдерством, а не борьбой с терроризмом. Если у кандидатов нет позиций по этим четырем темам, то с ними больше не о чем говорить. Мы не навязываем кандидатам, какой должен быть ответ, мы просто хотим услышать их позицию по этим вопросам", – пояснил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

      Общественные активисты призывают претендентов на высшую должность вместе принять участие в разработке программы по преодолению политической коррупции. О готовности к такому сотрудничеству заявил во время встречи с активистами и кандидатов в президенты Андрей Садовый.

      "Мы всячески приветствуем общественных деятелей, неравнодушных людей, которые бьют в набат, чтобы эта тема была в фокусе. Потому что мы хотим быть цивилизованной страной. Вот поэтому очень важно, чтобы все эти "жулики" были выдавлены из власти, к власти пришли образованные интеллигентные люди, которые будут служить интересам государства. Для меня это приоритет", – сказал кандидат в президенты Украины Андрей Садовый.

      Антикоррупционный порядок дня поддержали 23 общественные организации. Встречи активистов с кандидатами в президенты Украины продолжаются.

      Теги: Новости политики Виталий Шабунин СБУ НАБУ Коррупция Андрей Садовой
      Источник: 24 Канал
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