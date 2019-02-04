Активісти оголосили антикорупційний порядок денний для кандидатів в президенти

Провідні громадські організації презентують антикорупційний порядок денний для кандидатів у президенти України.

Одна з найбільших загроз, переконані активісти, є політична корупція. Провину за це більшість українців покладає на президента і парламентарів. А основною причиною цього явища називають відсутність адекватного покарання. Тому під час зустрічей із кандидатами на найвищу посаду активісти закликають їх публічно висловити свою позицію щодо боротьби з корупцією.

"Виокремити чотири основні напрямки: антикорупційна прокуратура, яка продає справи, атака на НАБУ, неспроможне НАЗК і частина СБУ, яка займається рейдерством, а не боротьбою з тероризмом. Якщо кандидати не мають позицій на ці чотири теми, то з ними більше нема про що говорити. Ми не нав’язуємо кандидатам, якою має бути відповідь, ми просто хочемо почути їхню позицію з цих запитань", – пояснив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Громадські активісти закликають претендентів на найвищу посаду разом взяти участь у розробці програми з подолання політичної корупції. Про готовність до такої співпраці заявив під час зустрічі з активістами і кандидатів у президенти Андрій Садовий.

"Ми всіляко вітаємо громадських діячів, небайдужих людей, які б’ють в набат, щоб ця тема була в фокусі. Тому що ми хочемо бути цивілізованою країною. Ось тому дуже важливо, щоб всі ці "жуліки" з влади були видавлені, до влади прийшли освічені інтелігентні люди, які будуть служити інтересам держави. Для мене це є пріоритет", – сказав кандидат в президенти України Андрій Садовий.

Антикорупційний порядок денний вже підтримали 23 громадські організації. Зустрічі активістів з кандидатами в президенти України тривають.