Активисты под Верховной Радой требуют от депутатов рассмотреть избирательный кодекс

В четверг, 17 мая, под Верховной Радой проходит акция в поддержку избирательной реформы. Активисты требуют от Верховной Рады принять избирательный кодекс, который предусматривает проведение парламентских выборов по пропорциональной системе и с открытыми списками.

Об этом в эфире 24 Канала сообщил корреспондент.

"Нет выборам за законом президента!" – так называется акция, которую проводят активисты. Присутствующими есть оппозиционные политические партии и общественные организации, в частности движение "Честно". Цель акции заключается в том, чтобы изменить закон о выборах с закрытых списков по мажоритарке на открытые списки без мажоритарки.

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Митинг не является многолюдным, ведь на площадь перед парламентом вышли несколько сотен человек. Граждане пришли с многими политическими флагами, но среди них нет флагов представителей власти, поскольку именно власть пообещала, что изменит избирательный кодекс, тогда подписались 302 депутаты коалиции, а также это было предвыборное обещание Петра Порошенко, впрочем, депутаты не спешат этого делать.

Сейчас выборы проходят по смешанной системе, которую приняли во времена президентства Виктора Януковича. Те кто пришел на акцию против этого и предлагают, как альтернативу то, что советуют международные эксперты сделать избирательную систему по открытым спискам, то есть люди будут голосовать не за устоявшийся список, а лично избирать депутатов, которые больше всего им нравятся.

С политической коррупции начинается вся коррупция в стране. В парламенте сидят люди, которые пришли отбивать деньги, вложенные в кампании, а не на благо Украины. По новой системе мы будем голосовать исключительно за партии и за конкретного человека в этой партии,

– отметил координатор общественного движения "Честно" Николай Выговский .

Акция является предупредительной. Активисты говорят, что передадут требование Верховной Раде проголосовать за изменение избирательного кодекса. Если этого не будет, 21 июня обещают более масштабную акцию, ведь выборы уже скоро.