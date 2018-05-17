Активісти під Верховною Радою вимагають від депутатів розглянути виборчий кодекс

У четвер, 17 травня, під Верховною Радою відбувається акція на підтримку виборчої реформи. Активісти вимагають від Верховної Ради ухвалити виборчий кодекс, що передбачає проведення парламентських виборів за пропорційною системою та з відкритими списками.

Про це в ефірі 24 Каналу повідомив кореспондент.

"Ні виборам за законом президента!" – так називається акція, яку проводять активісти. Присутніми є опозиційні політичні партії та громадські організації, зокрема рух "Чесно". Мета акції полягає в тому, щоб змінити закон про вибори з закритих списків з мажоритаркою на відкриті списки без мажоритарки.

Мітинг не є велилюдним, адже на площу перед парламентом вийшло кілька сотень людей. Громадяни прийшли із багатьма політичними прапорами, але серед них немає прапорів представників влади, бо саме влада пообіцяла, що змінить виборчий кодекс, тоді підписалось 302 депутати коаліції, а також це була передвиборча обіцянка Петра Порошенка, втім, депутати не поспішають цього робити.

Нині вибори відбуваються за змішаною системою, яку ухвалили за часів президенства Віктора Януковича. Ті хто прийшов на акцію проти цього і пропонують, як альтернативу те, що радять міжнародні експерти зробити виборчу систему за відкритими списками, тобто люди будуть голосувати не за усталений список, а особисто обиратимуть депутатів, які найбільше їм довподоби.

З політичної корупції починається вся корупція в країні. В парламенті сидять люди, які прийшли відбивати гроші вкладені в кампанії, а не на благо України. За новою системою ми будемо голосувати виключно за партії і за конкретну людину в цій партії,

– наголосив координатор громадського руху "Чесно" Микола Виговський .

Акція є попереджувальною. Активісти кажуть, що передадуть вимогу Верховній Раді проголосувати за зміну виборчого кодексу. Якщо цього не буде, 21 червеня обіцяють більш масштабну акцію, адже вибори вже незабаром.