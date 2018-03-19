Активисты пришли пикетировать Верховную Раду: видео с места события

В понедельник, 18 марта, несколько десятков активистов вышли на пикет против электронного декларирования для антикоррупционных организаций.

1-ого апреля вступает в силу закон об обязательной финансовой отчетности для части общественных организаций. Правозащитники заявляют: это нарушение и способ давления на контролеров власти.

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Этот закон уже не одобряет Венецианская комиссия. На то, чтобы его отменить, осталась лишь неделя. Поэтому правозащитники продолжают обращаться во все возможные украинские и международные организации, которые могут повлиять на решение народных депутатов.

Законопроект об отмене закона уже есть в парламенте.

Любая ошибка или любое двойное трактование влечет за собой уголовную ответственность, то есть человека можно просто осудить. Но, вероятно, осудить до конца будет очень трудно, но на период пока наши судебные системы будут все это рассматривать, организация не будет работать. И это основная цель, которую этим е-декларированием добиваются властные структуры,

– убеждена активистка Центра гражданских свобод Александра Романцова.