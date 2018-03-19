Активісти прийшли пікетувати Верховну Раду: відео з місця події

У понеділок, 18 березня, кілька десятків активістів вийшли на пікет проти електронного декларування для антикорупційних організацій.

1-ого квітня вступає в силу закон про обов'язкову фінансову звітність для частини громадських організацій. Правозахисники заявляють: це порушення та спосіб тиску на контролерів влади.

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Цей закон вже не схвалює Венеційська комісія. На те, щоб його скасувати, лишився лише тиждень. Тож правозахисники продовжують звертатися до всіх можливих українських та міжнародних організацій, які можуть вплинути на рішення народних депутатів.

Законопроект про скасування закону вже є у парламенті.

Будь-яка помилка чи будь-яке подвійне трактування тягне за собою кримінальну відповідальність, тобто людину можна просто засудити. Але, вірогідно, засудити до кінця буде дуже важко, але на період поки наші судові системи будуть все це розглядати, організація не буде працювати. І це основна мета, яку оцим е-декларуванням добиваються владні структури,

– переконана активістка Центру громадських свобод Олександра Романцова.