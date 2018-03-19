САП відкрила провадження проти заступника Матіоса через розслідування журналістів

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом незаконного збагачення заступника Головного військового прокурора ГПУ Дмитра Борзих.

Прокурора також підозрюють у декларуванні недостовірної інформації, про що свідчать матеріали, викриті журналістами програми "Наші гроші з Денисом Бігусом", пише Bihus.info.

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Кримінальну справу відкрито за заявою юристів проекту "Тисни" (Bihus.Info). У відповіді САП йдеться про 2 кримінальні статті – 366-1 "Декларування недостовірної інформації" і 368-2 "Незаконне збагачення".

Документ САП про відкриття кримінальної справи проти Борзих

Раніше журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" з’ясували, що в офіційно засекреченій декларації заступника Головного військового прокурора Дмитра Борзих не вказані ані витрати на оренду будинку, в якому він проживає, ані статки жінки, з якою він там мешкає.

У копії декларації, що зберіглась на сайті проекту "Декларації", вказано, що Дмитро Борзих орендує будинок у селі Лісники під Києвом площею 390 квадратних метрів і має автомобіль Toyota Camry вартістю 300 тисяч гривень.

Таким чином, прокурору із зарплатою 31 тисяча гривень на місяць вдається орендувати будинок за щонайменше 90 тисяч на місяць (саме таку вартість озвучив ріелтор, що показував цей будинок), при цьому не вказуючи витрати на оренду в декларації.

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Більше того, в декларації не вказані члени сім’ї і їхнє майно. Однак, знімальна група програми "Наші Гроші з Денисом Бігусом" декілька разів зафіксувала, як з будинку в Лісниках слідом за Дмитром Борзих виїжджала жінка на автомобілі Range Rover Evoque, вартість якого навіть на вторинному ринку в середньому становить близько 1,5 мільйона гривень.

Як виявилося, власницею авто є Дар’я Олегівна Полякова. Свого часу вона була помічницею нардепів-регіоналів Миколи Злочевського та Ігоря Лисова. Окрім авто, вона також має квартиру у ЖК "Паркове місто", ринкова вартість якої складає приблизно 3 мільйони гриивень.

Розслідування щодо заступника Головного військового прокурора Дмитра Борзих доручено детективам Національного антикорупційного бюро України.

Дивіться відео розслідування про незадекларовані статки Дмитра Борзих