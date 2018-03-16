Родина нового омбудсмена Денісової має бізнес в анексованому Криму і платить податки Росії

Новопризначена Уповноважена з прав людини в Україні Людмила Денісова є однією з контролерів ООО "Строительная компания "Крымжелезобетон", що після анексії півострова була перереєстрована на російську податкову.

Її доньки також значаться серед засновників ще п’яти кримських компаній, повідомляє Bihus.Info з посиланням на проект "Декларації".

Читайте також: Безоплатна посада першої леді: чому Марина Порошенко не подаватиме декларацію про доходи

До анексії півострова Людмила Денісова володіла чвертю будівельної компанії "Крымжелезобетон". 12 січня 2015 року вона була перереєстрована в окупованому Сімферополі за російським законодавством. Її засновником в Єдиному держреєстрі юросіб Російської Федерації значиться українська ТОВ "Тріора", 25% статутного капіталу якої внесла Людмила Денісова. Також серед засновників "Тріори" значаться ще два колишніх народних депутати від партії "Батьківщина" Сергій Веліжанський і Андрій Сенченко.

Фото документів по реєстрації "Крымжелезобетона"

У листопаді 2014 року на російську податкову була перереєстрована ще одна пов’язана з Денісовою – "Севастопольмаринсервис". Щоправда, на місце омбудсмена у складі засновників увійшла її донька Олена Титаренко. Окрім цього, Олена Титаренко є співвласницею кримських ООО "Промтекстиль", "Бизнес Альянс" і "Дигаймер", які займаються виробництвом тканин, будівництвом і орендою нерухомості. Молодша донька Денісової Олександра Квітко теж володіє половиною ООО "Фирма Д.Э.В.", що спеціалізується на здачі в оренду нерухомого майна.

Читайте також: "А що? Нічого дивного": елітний бутік Злочевського продає лише три пари взуття на місяць

Зазначимо, що російська ООО "Строительная компания "Крымжелезобетон" відсутня у деклараціях Людмили Денісової за 2015 і 2016 роки. У коментарі журналістам програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" свою причетність до неї Людмила Леонтіївна заперечила та заявила, що після анексії Криму Росією всі її активи були націоналізовані, тому на даний час ні вона, ні її родичі бізнесом на окупованій території не займаються.

Відео коментаря Денісової щодо бізнесу в окупованому Криму

Нагадаємо, Уповноваженою Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова була призначена 15 березня 2018 року. Раніше вона протягом останніх чотирьох скликань обиралася народною депутаткою і двічі обіймала посаду Міністерки соціальної політики в урядах Юлії Тимошенко й Арсенія Яценюка.