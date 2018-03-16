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Семья нового омбудсмена Денисовой имеет бизнес в аннексированном Крыму и платит налоги России

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Людмила Денисова
Людмила Денисова / bihus.info

Новоназначенная Уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова является одной из контроллеров ООО "Строительная компания "Крымжелезобетон", которая после аннексии полуострова была перерегистрирована в российской налоговой.

Ее дочери также значатся среди учредителей еще пяти крымских компаний, сообщает Bihus.Info со ссылкой на проект "Декларации".

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До аннексии полуострова Людмила Денисова владела четвертью строительной компании "Крымжелезобетон". 12 января 2015 года она была перерегистрирована в оккупированном Симферополе по российскому законодательству. Ее основателем в Едином госреестре юрлиц Российской Федерации значится украинская ООО "Триора", 25% уставного капитала которой внесла Людмила Денисова. Также среди учредителей "Триоры" значатся еще два бывших народных депутата от партии "Батькивщина" Сергей Велижанский и Андрей Сенченко.

Фото документов о регистрации "Крымжелезобетона"

В ноябре 2014 года на российскую налоговую была перерегистрирована еще одна связанная с Денисовой компания – "Севастопольмаринсервис". Правда, на место омбудсмена в составе учредителей вошла ее дочь Елена Титаренко. Кроме этого, Елена Титаренко является совладелицей крымских ООО "Промтекстиль", "Бизнес Альянс" и "Дигаймер", которые занимаются производством тканей, строительством и арендой недвижимости. Младшая дочь Денисовой Александра Квитко тоже владеет половиной ООО "Фирма Д.Э.В.", специализирующейся на сдаче в аренду недвижимого имущества.

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Отметим, что российская ООО "Строительная компания "Крымжелезобетон" отсутствует в декларациях Людмилы Денисовой за 2015 и 2016 годы. В комментарии журналистам программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" свою причастность к ней Людмила Леонтьевна возразила и заявила, что после аннексии Крыма Россией все ее активы были национализированы, поэтому в настоящее время ни она, ни ее родственники бизнесом на оккупированной территории не занимаются.

Видео комментария Денисовой относительно бизнеса в оккупированном Крыму

Напомним, Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова была назначена 15 марта 2018 года. Ранее она в течение последних четырех созывов избиралась народным депутатом и дважды занимала пост Министра социальной политики в правительствах Юлии Тимошенко и Арсения Яценюка.

Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Выборы омбудсмена Расследования Бизнес Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
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