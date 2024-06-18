Собственно, это прокомментировал на брифинге в понедельник, 17 июня, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

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Когда Украина вступит в НАТО

Что касается вступления Украины в НАТО, то напомню, что и Альянс, и Соединенные Штаты заявляли, что сначала они должны выиграть эту войну,

– сказал Кирби на брифинге.

По его словам, США делают все возможное, чтобы убедиться, что украинцы "смогут это сделать".

Кирби также заявил, что после окончания войны в Украине "все равно останется протяженная граница с Россией и постоянная угроза безопасности для украинского народа".

Согласно его словам, президент США Джо Байден "верит в то, что НАТО – это будущее Украины".

"Есть много вещей, которые должны быть сделаны, прежде чем они (украинцы – 24 Канал) смогут присоединиться к Альянсу, как и любой другой член Альянса", – добавил он.

Кроме этого, Кирби заявил, что двустороннее соглашение о безопасности поможет Украине защитить себя, пока они работают над обеспечением всего необходимого.

Они могут подать заявку на вступление в НАТО. И мы считаем, что НАТО – это будущее Украины, и мы будем работать с ними на каждом шагу, чтобы этого достичь,

– резюмировал Кирби.

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