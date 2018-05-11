Активисты сообщили об активной подготовке оккупантов к боевому удару на Донбассе

Сейчас на оккупированной территории Луганской области продолжается подготовка к боевым действиям. В частности, стартовала агитационная кампания по набору в вооруженные формирования и на военных полигонах активизировались обучения. Кроме того, боевики объявили амнистию тем осужденным, которые принимали участие в войне на Донбассе.

Об этом сообщает Восточная правозащитная группа на своей странице в Facebook. Кроме того, были обнародованы соответствующие фото.

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Так, активисты во время мониторинга нарушений прав человека обнаружили следующие факты:

1) На предприятиях, работающих на оккупированной территории Луганской области идет агитационная кампания по набору в вооруженные формирования боевиков ("народная милиция", "артиллерия").









Оккупанты проводят активную агитационную компанию относительно восстановления боевых действий

2) В местной прессе начали появляться объявления о наборе в "Артиллерию "ЛНР"и "Народную милицию "ЛНР", с зарплатой от 15000 рублей (более 6000 гривен) и полным социальным пакетом.





Агитация по вступлению на службу в рядах боевиков

3) На полигоне в поселках вблизи городов Красный Луч и Антрацит активизировались военные учения. По словам местных жителей, таких частых выстрелов и взрывов давно не было слышно.

4) В местной прессе, на билбордах, ситилайтах размещаются агитационные материалы с радикальными призывами, направленными на разжигание военного конфликта и недопущения примирения.

5) На оккупированной территории Луганской области объявлена амнистия для ряда категорий осужденных, среди которых есть лица, которые принимали активное участие в боевых действиях против Украины в 2014-2015 годах. По информации источника, для этой категории обязательным условием освобождения является возвращение в ряды боевиков. Это около 600 человек.

"Таким образом, можно сделать вывод, что на оккупированной территории Луганской области идет процесс усиления и увеличения численности незаконных вооруженных формирований для участия в военных операциях, направленных на восстановление боевых действий", – добавляют в восточной правозащитной группе.

Напомним, по словам министра внутренних дел Арсена Авакова, работу над планом мероприятий по деоккупации Донецкой и Луганской областей уже начата, и он должен быть готов уже летом 2018 года.