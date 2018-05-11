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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Активісти сповістили про активну підготовку окупантів до бойового удару на Донбасі

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Бойовики на Донбасі
Бойовики на Донбасі / Соцмережі

Наразі на окупованій території Луганської області триває підготовка до бойових дій. Зокрема, стартувала агітаційна кампанія щодо набору у збройні формування та на військових полігонах активізувалися навчання. Крім того, бойовики оголосили амністію тим засудженим, які брали участь у війні на Донбасі.

Про це повідомляє Східна правозахисна група на своїй сторінці у Facebook. Крім того, було оприлюднено відповідні фото. 

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Так, активісти під час моніторингу порушень прав людини виявили такі факти:

1) На підприємствах, що працюють на окупованій території, Луганщини йде агітаційна кампанія з набору в збройні формування бойовиків ( "народна міліція", "артилерія").

Донбас, Луганськ, ЛНР, бойові дії, бойовики

Донбас, Луганськ, ЛНР, бойові дії, бойовики
Окупанти проводять активну агітаційну компанії щодо відновлення бойових дій 

2) У місцевій пресі почали з'являтися оголошення про набір в "Артилерію "ЛНР" і "Народну міліцію "ЛНР", з зарплатою від 15 тисяч рублів (понад 6 тисяч гривень) і повним соціальним пакетом.

Донбас, Луганськ, ЛНР, бойові дії, бойовики
Агітація щодо вступу на службу у лавах бойвиків 

3) На полігоні в селищах поблизу міст Красний Луч і Антрацит активізувалися військові навчання. За словами місцевих жителів, таких частих пострілів і вибухів давно не було чутно.

4) У місцевій пресі, на білбордах, сітілайтах розміщуються агітаційні матеріали з радикальними закликами, спрямованими на розпалювання військового конфлікту та недопущення примирення.

5) На окупованій території Луганщини оголошено амністію для низки категорій засуджених, серед яких є особи, які брали активні участі в бойових діях проти України в 2014-2015 роках. За інформацією джерела, для цієї категорії обов'язковою умовою звільнення є повернення до лав бойовиків. Це близько 600 осіб.

"Таким чином, можна зробити висновок, що на окупованій території Луганщини йде процес посилення та збільшення чисельності незаконних збройних формувань для участі у військових операціях, спрямованих на відновлення бойових дій", – додають у східній правозахисній групі.

Нагадаємо, за словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, роботу над планом заходів з деокупації Донецької та Луганської областей вже розпочато, і він повинен бути готовим вже влітку 2018 року.

Теги: Новини політики Новини України Новини Луганська Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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