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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Звільнення Донбасу: Аваков розповів про важливий план, який готує МВС

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Аваков розказав про підготовку плану з деокупації Донбасу
Аваков розказав про підготовку плану з деокупації Донбасу / Фото з відкритих джерел

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що роботу над планом заходів з деокупації Донецької та Луганської областей вже розпочато, і він повинен бути готовим вже влітку цього року.

Про це глава відомства заявив під час засідання з головами всіх центральних органів виконавчої влади системи МВС, передає прес-служба МВС.

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Вже влітку ми повинні мати цей документ на руках. Він буде охоплювати дві частини: підготовчу та практичну. Основна мета плану – звільнення тимчасово окупованих територій, відновлення конституційного ладу України, захист прав і свобод наших громадян,
– наголосив Аваков.

Також, за словами міністра МВС, велику роль у реалізації цього плану грає інформаційна складова.

"Ми повинні залучати громадськість до обговорення плану та інформувати населення на кожного його етапі", – сказав чиновник.

Очільник МВС додав, що після того, як українські підрозділи прийдуть на звільнену територію Донбасу, вони відразу повинні починати свою роботу.

Окрім того, глава робочої групи, радник Авакова Іван Варченко розповів, що робоча група виокремила всі виклики та загрози на тимчасово окупованих територіях та напрацювала шляхи їх подолання. Зокрема йдеться про кримінальні, соціально-економічного характеру, пов’язані з веденням бойових дій, інформаційні, культурні та політичні виклики.

Нагадаємо, раніше глава МВС України Арсен Аваков заявив, що звільнення непідконтрольної Києву території Донбасу буде поліцейською операцією із залученням миротворчих сил.

Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ
Джерело: 24 Канал
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