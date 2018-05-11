Освобождение Донбасса: Аваков рассказал о важном плане, который готовит МВД

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что работа над планом мероприятий по деоккупации Донецкой и Луганской областей уже начата и она должна быть готова уже летом этого года.

Об этом глава ведомства заявил во время заседания с главами всех центральных органов исполнительной власти системы МВД, передает пресс-служба МВД.

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Уже летом мы должны иметь этот документ на руках. Он будет включать две части: подготовительную и практическую. Основная цель плана – освобождение временно оккупированных территорий, восстановление конституционного строя Украины, защита прав и свобод наших граждан,

– подчеркнул Аваков.

Также, по словам министра МВД, большую роль в реализации этого плана играет информационная составляющая.

"Мы должны привлекать общественность к обсуждению плана и информировать население на каждом его этапе", – сказал чиновник.

Глава МВД добавил, что после того, как украинские подразделения придут на освобожденную территорию Донбасса, они сразу должны начинать свою работу.

Кроме того, глава рабочей группы, советник Авакова Иван Варченко рассказал, что рабочая группа выделила все вызовы и угрозы на временно оккупированных территориях и наработала пути их преодоления. В частности, речь идет об уголовных, социально-экономического характера, связанные с ведением боевых действий, информационные, культурные и политические вызовы.

Напомним, ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что освобождение неподконтрольной Киеву территории Донбасса будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил.