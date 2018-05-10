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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Чому деескалація на Донбасі не очікується: пояснення Тимчука

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Через Росію ситуація на Донбасі й надалі залишатиметься напруженою, – Тимчук
Через Росію ситуація на Донбасі й надалі залишатиметься напруженою, – Тимчук / 24 Канал

Найближчим часом активність бойовиків на Донбасі має збільшитися, а все через зустріч Петра Порошенка, Ангели Меркель та Еммануеля Макрона, на якій обговорювалася миротворча місія на Сході України. Таким чином, окупанти хочуть показати, що роль Кремля, якого не запросили на вищезазначений захід, є дуже важливою у цьому питанні.

Таку думку висловив координатор групи "Інформаційний спротив", нардеп Дмитро Тимчук, передає "Апостроф".

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"Цілі бойовиків не змінюються. Вони підтримують градус напруженості на Донбасі. А якщо говорити про доступне майбутнє, то можна прогнозувати певну ескалацію", – зауважив він.

Як пояснює політик, вся річ у тому, що у німецькому Аахені відбулася зустріч Петра Порошенка, Ангели Меркель та Еммануеля Макрона без Росії, на якій обговорювалося й питання щодо миротворців.

"А будь-яка активізація із введенням миротворчої місії може відобразитися на ситуації на Донбасі. Тобто окупаційні війська будуть демонструвати більшу активність, щоб показати, що без участі Росії, без урахування її думки і, перш за все, без прийняття її формату миротворчої операції, який є абсолютно неприйнятним для України, ніякої деескалації на Донбасі не буде. Тут взаємопов'язано військовий і політичний аспекти", – додав Тимчук.

До слова, у продовж минулої доби у бою біля Кримського загинув один український захисник і ще п'ятеро зазнали поранень. Крім того, внаслідок обстрілів постраждали і оборонці Авдіївки.

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Війна на Донбасі Миротворчий контингент
Джерело: 24 Канал
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