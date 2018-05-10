Проросійські бойовики здійснюють обстріли з невідомої зброї

Минулої доби в бою біля Кримського загинув один захисник, ще п'ятеро — поранені. Трьох оборонців Авдіївки та двох Волновахи поранено, ще один військовий отримав бойове травмування. Їх госпіталізували, двоє з них у важкому стані.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу розповів кореспондент.

Читайте також: Полторак відповів, чи буде в Україні нова хвиля мобілізації

Він додав, що бойовики почали святкувати 9 травня і почали сильніше обстрілювати наші позиції. Спочатку це були кулемети, гранатомети, а потім прилетіло 6 великих торпед, поки що знайшли тільки одну.

Викопували цю "торпеду" близько трьох годин зараз її відвезли на експертизу.

Як зазначив кореспондент, калібри цієї зброї 250 міліметрів. Такого на Донбасі не застосовували вже дуже давно.