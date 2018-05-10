Полторак відповів, чи буде в Україні нова хвиля мобілізації

Міністр оборони України Степан Полторак розповів, що наразі в Україні немає необхідності у мобілізації.

Про це повідомляє "Обозреватель".

Читайте також: В Україні планують збудувати 15 сховищ для зберігання боєприпасів та ракет

Зараз я не бачу у цьому необхідності, не зважаючи на погрози зі сторони Росії. По-перше, ми вже провели серйозну роботу – створили резерв, перша черга –150 тисяч. Окрім цього, вже є резерв озброєння та техніки,

– заявив Полторак.

Також він додав, що мобілізованих на передовій в зоні бойових дій вже немає два роки. Зокрема, рівень мотивації і підготовки особового складу значно зріс. Крім цього, міністр наголосив, що є облік мобілізаційного ресурсу, тому військкомати можуть досить швидко розгортатися та працювати на повну потужність.

Зазначимо, що Полторак розповів скільки заробляє військовий. Той, хто тільки підписав контракт, отримує мінімально 7500 - 7600 гривень заробітної плати. "Офіцер, до прикладу, командир бригади, якщо він проходить службу не в зоні контртерористичної операції, отримує 16 тисяч гривень зарплатні".

Якщо військові працюють у зоні, то отримують надбавки. Вони є однаковими для всіх: 10 тисяч гривень отримує і генерал, і солдат.

Нагадаємо, генерал армії України Степан Полторак прокоментував День пам'яті та примирення та провів паралель із теперішньою війною. На його думку, мир можливий тільки після перемоги.