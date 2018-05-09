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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Полторак розповів, коли українці будуть готові до миру

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Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак прокоментував День пам'яті та примирення та провів паралель із теперішньою війною. На його думку, мир можливий тільки після перемоги.

Про це він розповів 24 Каналу.

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"Ви знаєте, Збройні Сили України завжди за мир. Але за мир після перемоги. Ми готові до миру, але тоді, коли повернемо Донецьк, Луганськ. Тоді, коли ми повернемо Крим", – зазначив Полторак.

Він запевнив, що українці будуть готові до миру, тільки коли відновиться територіальна цілісність України. 

Ми хочемо жити в мирі, щоб наші сім'ї кожного дня не думали про те, чи повернуться син, батько, або дружина, або сестра з фронту,
– додав Міністр оборони України.

Нагадаємо, Міністр оборони України Степан Полторак пояснив, що хибною є думка, що перед вступом країни в НАТО оцінюють лише стан її Збройних сил.


 

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі 9 травня Степан Полторак
Джерело: 24 Канал
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