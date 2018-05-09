Полторак рассказал, когда украинцы будут готовы к миру

Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак прокомментировал День памяти и примирения и провел параллель с нынешней войной. По его мнению, мир возможен только после победы.

Об этом он рассказал 24 Каналу.

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"Вы знаете, Вооруженные Силы Украины всегда за мир. Но за мир после победы. Мы готовы к миру, но тогда, когда вернем Донецк, Луганск. Тогда, когда мы вернем Крым", – отметил Полторак.

Он заверил, что украинцы будут готовы к миру, только когда восстановится территориальная целостность Украины.

Мы хотим жить в мире, чтобы наши семьи каждый день не думали о том, вернутся ли сын, отец, или жена, или сестра с фронта,

– добавил Министр обороны Украины.

Напомним, Министр обороны Украины Степан Полторак объяснил, что ошибочным является мнение, будто перед вступлением страны в НАТО оценивается только состояние ее Вооруженных сил.



