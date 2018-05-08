В Украине планируется построить 15 хранилищ для хранения боеприпасов и ракет

Министр обороны Украины, генерал армии Украины Степан Полторак заявил, что в Украине планируется построить 15 современных железобетонных хранилищ на трех военных арсеналах хранения боеприпасов и ракет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Читайте также: С начала агрессии России на Донбассе ВСУ потеряли 3332 военных, – Полторак

Мы строим хранилища, которые не только надежно защищены от поражения огневыми средствами противника, они предусматривают обустройство современными автоматическими системами охраны, оповещения и пожаротушения,

– отметил Полторак.

Напомним, 30 апреля стало известно о том, что Америка направила в Украину партию противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". Работать с ними украинские военные должны начать уже 2 мая, пообещал министр обороны Украины Степан Полторак.

Читайте также: "Джавелины" в Украине: победа или запоздалая реакция?