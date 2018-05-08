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В Украине планируется построить 15 хранилищ для хранения боеприпасов и ракет

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В Украине планируется построить 15 хранилищ для хранения боеприпасов и ракет
В Украине планируется построить 15 хранилищ для хранения боеприпасов и ракет / Пресс-служба Министерства обороны Украины

Министр обороны Украины, генерал армии Украины Степан Полторак заявил, что в Украине планируется построить 15 современных железобетонных хранилищ на трех военных арсеналах хранения боеприпасов и ракет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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Мы строим хранилища, которые не только надежно защищены от поражения огневыми средствами противника, они предусматривают обустройство современными автоматическими системами охраны, оповещения и пожаротушения,
– отметил Полторак.

Напомним, 30 апреля стало известно о том, что Америка направила в Украину партию противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". Работать с ними украинские военные должны начать уже 2 мая, пообещал министр обороны Украины Степан Полторак.

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Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины Степан Полторак Джавелин
Источник: 24 Канал
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