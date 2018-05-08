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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

В Україні планують збудувати 15 сховищ для зберігання боєприпасів та ракет

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В Україні планується збудувати 15 сховищ для зберігання боєприпасів та ракет
В Україні планується збудувати 15 сховищ для зберігання боєприпасів та ракет / Прес-служба Міністерства оборони України

Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що в Україні планується збудувати 15 сучасних залізобетонних сховищ на трьох військових арсеналах для зберігання боєприпасів та ракет

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

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Ми будуємо сховища, які не лише надійно захищені від ураження вогневими засобами противника, вони передбачають облаштування сучасними автоматичними системами охорони, сповіщення й пожежогасіння, 
– зазначив Полторак.

Нагадаємо, 30 квітня стало відомо про те, що Америка направила в Україну партію протитанкових ракетних комплексів "Джавелін". Працювати з ними українські військові розпочати вже 2 травня, пообіцяв міністр оборони України Степан Полторак.

Читайте також: "Джавеліни" в Україні: перемога чи запізніла реакція?

Теги: Новини України Збройні Сили України Степан Полторак Джавелін
Джерело: 24 Канал
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