В Україні планують збудувати 15 сховищ для зберігання боєприпасів та ракет

Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що в Україні планується збудувати 15 сучасних залізобетонних сховищ на трьох військових арсеналах для зберігання боєприпасів та ракет

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

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Ми будуємо сховища, які не лише надійно захищені від ураження вогневими засобами противника, вони передбачають облаштування сучасними автоматичними системами охорони, сповіщення й пожежогасіння,

– зазначив Полторак.

Нагадаємо, 30 квітня стало відомо про те, що Америка направила в Україну партію протитанкових ракетних комплексів "Джавелін". Працювати з ними українські військові розпочати вже 2 травня, пообіцяв міністр оборони України Степан Полторак.

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