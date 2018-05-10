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Полторак ответил, будет ли в Украине новая волна мобилизации

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Полторак ответил, будет ли в Украине новая волна мобилизации
Полторак ответил, будет ли в Украине новая волна мобилизации / Обозреватель

Министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, что сейчас в Украине нет необходимости в мобилизации.

Об этом сообщает "Обозреватель".

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Сейчас я не вижу в этом необходимости, несмотря на угрозы со стороны России. Во-первых, мы уже провели серьезную работу – создали резерв, первая очередь – 150 тысяч. Кроме этого, уже есть резерв вооружения и техники,
– заявил Полторак.

Также он добавил, что мобилизованных на передовой в зоне боевых действий уже нет два года. В частности, уровень мотивации и подготовки личного состава значительно возрос. Кроме этого, министр отметил, что есть учет мобилизационного ресурса, поэтому военкоматы могут достаточно быстро разворачиваться и работать на полную мощность.

Отметим, что Полторак рассказал сколько зарабатывает военный. Тот, кто только подписал контракт, получает минимально 7500 – 7600 гривен заработной платы. "Офицер, к примеру, командир бригады, если он проходит службу не в зоне контртеррористической операции, получает 16 тысяч гривен зарплаты".

Если военные работают в зоне, то получают надбавки. Они одинаковы для всех: 10 тысяч гривен получает и генерал, и солдат.

Напомним, генерал армии Украины Степан Полторак прокомментировал День памяти и примирения и провел параллель с нынешней войной. По его мнению, мир возможен только после победы.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные Силы Украины Степан Полторак
Источник: 24 Канал
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