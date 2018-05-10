Пророссийские боевики осуществляют обстрелы из неизвестного оружия

За прошедшие сутки в бою у Крымского погиб один защитник, еще пятеро — ранены. Трех защитников Авдеевки и двух Волновахи ранили, еще один военный получил боевое травмирование. Их госпитализировали, двое из них в тяжелом состоянии.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал корреспондент.

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Он добавил, что боевики начали праздновать 9 мая и начали сильнее обстреливать наши позиции. Сначала это были пулеметы, гранатометы, а потом прилетело 6 больших торпед, пока нашли только одну.

Выкапывали эту "торпеду" около трех часов сейчас ее увезли на экспертизу.

Как отметил корреспондент, калибры этого оружия 250 миллиметров. Такого на Донбассе не применяли уже очень давно.