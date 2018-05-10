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Почему деэскалация на Донбассе не ожидается: объяснения Тымчука

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Из-за России ситуация на Донбассе и в дальнейшем будет оставаться напряженной, – Тимчук
Из-за России ситуация на Донбассе и в дальнейшем будет оставаться напряженной, – Тимчук / 24 Канал

В ближайшее время активность боевиков на Донбассе должна увеличиться, а все из-за встречи Петра Порошенко, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, на которой обсуждалась миротворческая миссия на Востоке Украины. Таким образом, оккупанты хотят показать, что роль Кремля, которого не пригласили на вышеупомянутое мероприятие, очень важна в этом вопросе.

Такое мнение высказал координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук, передает "Апостроф".

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"Цели боевиков не меняются. Они поддерживают градус напряженности на Донбассе. А если говорить о доступном будущем, то можно прогнозировать определенную эскалацию", – отметил он.

Как объясняет политик, все дело в том, что в немецком Аахене состоялась встреча Петра Порошенко, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона без России, на которой обсуждался и вопрос относительно миротворцев.

"А любая активизация с введением миротворческой миссии может отразиться на ситуации в Донбассе. То есть оккупационные войска будут демонстрировать большую активность, чтобы показать, что без участия России, без учета ее мнения и, прежде всего, без принятия ее формата миротворческой операции, который является абсолютно неприемлемым для Украины, никакой деэскалации на Донбассе не будет. Здесь взаимосвязаны военный и политический аспекты", – добавил Тимчук.

К слову, в течение минувших суток в бою у Крымского погиб один украинский защитник и еще пятеро получили ранения. Кроме того, в результате обстрелов пострадали и защитники Авдеевки.

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия Новости России Миротворческий контингент
Источник: 24 Канал
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