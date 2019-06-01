Активисты в Киеве устроили марш в поддержку пленников Кремля: фото и видео

В столице активисты устроили марш в поддержку украинских политзаключенных. Люди пришли под Администрацию Президента с требованием, чтобы Владимир Зеленский создал координационную группу по вопросам освобождения заложников Кремля.

Как сообщил в прямом эфире корреспондент 24 канала, колонна сначала направилась к корпусу "Красного креста", затем к Майдану Независимости, а завершилось шествие возле Администрации президента.

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Несколько сотен родственников заложников Кремля, правозащитников и общественных активистов решили публично поддержать законопроект, который устанавливает ответственность за преступления против человечности, а также определяет положения относительно военных преступлений в соответствии с международным правом.

Участие в мероприятии принимает и сестра Олега Сенцова Наталья Каплан. Она уже в течение нескольких месяцев не может пообщаться с украинским режиссером, который находится в плену. Главное требование активистов – создать рабочую группу, которая бы занималась решением вопроса освобождения украинских политзаключенных.

Сколько украинцев находится в плену России?

В оккупированном Россией Крыму и на территории РФ Кремль преследует 115 украинцев по политическим мотивам. Из них 63 гражданина Украины – крымские татары. В целом 38 украинцев из 115 уже осудили. Сфабрикованные дела еще 77 человек находятся на этапе досудебного следствия.

Смотрите видео: активисты в Киеве поддержали украинских политзаключенных