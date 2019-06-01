16:43
1 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Покатушки и злой алабай для Медведева. Зачем космонавтам РФ батут
      Вєсті Кремля
      21:49, 31 мая
      Вести.UA: Жертвенность Авакова. Провальный рецепт Гройсмана
      Вєсті.UA
      19:54, 31 мая
      Деньги дороже экологии: какие коррупционные схемы годами работают в Минприроды
      ЦРУ
      09:00, 31 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Активисты в Киеве устроили марш в поддержку пленников Кремля: фото и видео

      62 Читати новину українською
      Активисты устроили марш в поддержку украинских политзаключенных
      Активисты устроили марш в поддержку украинских политзаключенных / sos-ukraine.org

      В столице активисты устроили марш в поддержку украинских политзаключенных. Люди пришли под Администрацию Президента с требованием, чтобы Владимир Зеленский создал координационную группу по вопросам освобождения заложников Кремля.

      Как сообщил в прямом эфире корреспондент 24 канала, колонна сначала направилась к корпусу "Красного креста", затем к Майдану Независимости, а завершилось шествие возле Администрации президента.

      Читайте также: В Киеве активисты протестуют против судьи, который причастен к коррупционным схемам: детали

      Несколько сотен родственников заложников Кремля, правозащитников и общественных активистов решили публично поддержать законопроект, который устанавливает ответственность за преступления против человечности, а также определяет положения относительно военных преступлений в соответствии с международным правом.

      Участие в мероприятии принимает и сестра Олега Сенцова Наталья Каплан. Она уже в течение нескольких месяцев не может пообщаться с украинским режиссером, который находится в плену. Главное требование активистов – создать рабочую группу, которая бы занималась решением вопроса освобождения украинских политзаключенных.

      Сколько украинцев находится в плену России?
      В оккупированном Россией Крыму и на территории РФ Кремль преследует 115 украинцев по политическим мотивам. Из них 63 гражданина Украины – крымские татары. В целом 38 украинцев из 115 уже осудили. Сфабрикованные дела еще 77 человек находятся на этапе досудебного следствия.

      Смотрите видео: активисты в Киеве поддержали украинских политзаключенных

       

      blog_ava
      День рождения Мэрилин Монро: 8 фактов о секс-символе, которые вас удивят
      сегодня
      13317
      Теги: Новости Киева Новости Украины Владимир Зеленский Пикет Активисты Протесты
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Зеленский в аквагриме и раскраска у Порошенко: что в День защиты детей постят политики
      сегодня , 16:31 Зеленский в аквагриме и раскраска у Порошенко: что в День защиты детей постят политики
      24
      Зеленський, дай статус: терористи змінили вимоги до Президента України
      сегодня , 16:00 Зеленський, дай статус: терористи змінили вимоги до Президента України
      Олексій Чибісов 1017
      День рождения Мэрилин Монро: 8 фактов о секс-символе, которые вас удивят
      сегодня , 14:14 День рождения Мэрилин Монро: 8 фактов о секс-символе, которые вас удивят
      Настя Сукач 13314
      Скажу лише одне: Дякую! – Сирський про захисників Світлодарської дуги
      сегодня , 12:00 Скажу лише одне: Дякую! – Сирський про захисників Світлодарської дуги
      Володимир Патола 649
      Норману Фостеру – 84: впечатляющие сооружения легендарного архитектора, которые опередили время
      сегодня , 11:00 Норману Фостеру – 84: впечатляющие сооружения легендарного архитектора, которые опередили время
      Альона Захарова 66
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук