Активизация российских спецслужб: СБУ раскрыла сеть агитаторов-сепаратистов – видео

Сотрудники СБУ пресекли деятельность разветвленной сети антиукраинских интернет-агитаторов. Ее участники распространяли в сети сепаратистские материалы, направленные на искусственное обострение общественно-политической ситуации в Украине перед президентскими выборами.

Так, злоумышленники распространяли в запрещенной в Украине соцсети "Вконтакте" материалы с призывами к изменениям границ государства. За свою "работу" с территории России они получали материальное вознаграждение через сервисы денежных переводов, которые отнесены к санкционным спискам и запрещены в Украине.

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Украинская спецслужба задержала четырех интернет-агитаторов из Одессы и еще 4 – из Николаева.

Служба безопасности Украины в связи с этим событием обратилась к украинским пользователям сети с просьбой быть внимательными и в случае получения от неизвестных лиц предложений по распространение в соцсетях информации антиукраинского направления сообщать об этом на горячую линию СБУ.

Также в спецслужбе добавляют, что с конца 2018 года направления информационного влияния со стороны российских "кураторов" сместились в плоскость массового распространения информации о невозможности проведения в Украине честных выборов, а также – разжигание межконфессиональной вражды на фоне получения украинской церковью Томоса. Вместе с тем российские спецслужбы продолжают использовать вектор распространения пропагандистских материалов антигосударственного содержания.

СБУ задержала участников сети антиукраинских интернет-агитаторов: видео