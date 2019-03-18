Российские спецслужбы заставили украинца сливать информацию о дислокации войск ВСУ

Российские спецслужбы использовали украинского гражданина для выполнения разведывательных задач в интересах РФ.

Контрразведка СБУ выяснила, что сотрудники управления ФСБ в аннексированном Крыму завербовали украинского гражданина и присвоили ему псевдоним "Ночь".

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Кураторы приказали ему собирать и передавать России актуальные сведения о местах дислокации военной техники ВС Украины на территории Херсонской области. Кроме того, спецслужбы РФ давали задание предоставлять сведения о месте пребывания членов ДУК "Правый сектор", лидеров крымскотатарских общественных объединений "Аскер" и батальона им. Н. Челебиджихана.

Работники российских спецслужб искусственно создали компрометирующую ситуацию, поэтому украинца привлекли к сотрудничеству во время его выезда в Крым.

В СБУ утверждают, что российские спецслужбы применяли физическое и психологическое давление в отношении гражданина Украины, а также угрожали членам семьи. Таким образом ФСБ РФ заставили его дать ложные показания о, якобы, подготовке активистами украинских общественно-политических организаций террористических актов в Крыму.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Признание украинского гражданина о вынужденном сотрудничестве со спецслужбами России: смотрите видео