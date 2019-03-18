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      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
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      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Російські спецслужби змусили українця зливати інформацію про дислокацію військ ЗСУ

      99 Читать новость на русском
      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / ntv.ru

      Російські спецслужби використовували українського громадянина для виконання розвідувальних завдань на користь РФ.

      Контррозвідка СБУ з’ясувала, що співробітники управління ФСБ в анексованому Криму завербували українського громадянина і присвоїли йому псевдонім "Ночь".

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      Куратори наказали йому збирати і передавати Росії актуальні відомості про місця дислокації військової техніки ЗС України на території Херсонської області. Крім того, спецслужби РФ давали завдання надавати відомості про місце перебування членів ДУК "Правий сектор", лідерів кримськотатарських громадських об’єднань "Аскер" та батальйону ім. Н. Челебіджіхана.

      Працівники російських спецслужб штучно створили компрометуючу ситуацію, тож українця залучили до співробітництва під час його виїзду до Криму.

      У СБУ стверджують, що російські спецслужби застосовували фізичний та психологічний тиск щодо громадянина України, а також погрожували його членам родини. У такий спосіб ФСБ РФ змусили його надати неправдиві свідчення про, нібито, підготовку активістами українських громадсько-політичних організацій терористичних актів у Криму.

      Наразі тривають слідчі дії.

      Зізнання українського громадянина про вимушену співпрацю з спецслужбами Росії: дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Збройні сили України СБУ Новини Росії Анексія Криму Україна – Росія Новини Криму Новини Херсона Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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