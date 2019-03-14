Росіянину заборонили в'їзд в Україну: він хотів висвітлювати хід президентських виборів

Прикордонники заборонили в'їзд в Україну громадянину Російської Федерації. Він працює журналістом на канадському телебаченні.

Речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян розповів, що росіянин мав намір висвітлювати хід президентських виборів в Україні, пише "Громадське".

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Олег Слободян сказав, що російський громадянин постійно проживає у Канаді. Він отримав акредитацію від Центральної виборчої комісії України.

Однак, під час детального спілкування на кордоні прикордонники виявили, що він порушував законодавство України. Журналіст відвідував анексований Крим через закриті пункти пропуску.

Тож йому відмовили у перетині кордону України і встановили заборону терміном на три роки.

До слова, Канада виділить Україні гроші для боротьби з пропагандою під час виборів. Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд зазначила, що гроші підуть на втілення ініціатив для протидії негативному впливу дезінформації на українські вибори.



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