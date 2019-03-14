15:03
14 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Штатний священик "Роскосмосу". Галкін готував теракт проти Кіркорова
      Вєсті Кремля
      22:19, 13 березня
      Вєсті. UA: Секрет багатства Ахметова. Як боротися з привидами комунізму
      Вєсті.UA
      19:22, 13 березня
      Бізнес-павутина та потрібні зв’язки: як заробляє губернатор Київщини та скандальний депутат
      ЦРУ
      09:00, 13 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Спорт під час війни
      Згадати все
      21:25, 13 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Росіянину заборонили в'їзд в Україну: він хотів висвітлювати хід президентських виборів

      225 Читать новость на русском
      Росіянину заборонили в`їзд в Україну
      Росіянину заборонили в`їзд в Україну / Фото з відкритих джерел

      Прикордонники заборонили в'їзд в Україну громадянину Російської Федерації. Він працює журналістом на канадському телебаченні.

      Речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян розповів, що росіянин мав намір висвітлювати хід президентських виборів в Україні, пише "Громадське".

      Читайте також: Молдова не впустила журналістку телеканалу "Россия-1" в країну

      Олег Слободян сказав, що російський громадянин постійно проживає у Канаді. Він отримав акредитацію від Центральної виборчої комісії України.

      Однак, під час детального спілкування на кордоні прикордонники виявили, що він порушував законодавство України. Журналіст відвідував анексований Крим через закриті пункти пропуску.

      Тож йому відмовили у перетині кордону України і встановили заборону терміном на три роки.

      До слова, Канада виділить Україні гроші для боротьби з пропагандою під час виборів. Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд зазначила, що гроші підуть на втілення ініціатив для протидії негативному впливу дезінформації на українські вибори.

      президентські вибори 2019
      Головні дати президентських виборів-2019

      blog_ava
      Авітаміноз: основні симптоми та лікування
      сьогодні
      3661
      Теги: Журналісти Новини України Україна – Росія Новини Росії Президентські вибори 2019 Російська пропаганда Канада ЗМІ Держприкордонслужба
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Скандал в "оборонці" – перший позитивний результат реформ в Україні
      сьогодні , 15:01 Скандал в "оборонці" – перший позитивний результат реформ в Україні
      Антон Голобородько 14
      Борьба за "картинку в головах": как оккупация Крыма сорвала розовые очки с людей
      сьогодні , 14:00 Борьба за "картинку в головах": как оккупация Крыма сорвала розовые очки с людей
      Павло Казарін 389
      Як голитися без порізів і подразнень: корисні поради
      13 березня , 07:00 Як голитися без порізів і подразнень: корисні поради
      Топ-5 рецептів весняних салатів, які не нашкодять фігурі
      сьогодні , 13:58 Топ-5 рецептів весняних салатів, які не нашкодять фігурі
      Альона Захарова 247
      Алжирский майдан и Путин: почему Россия все больше становится Африкой
      сьогодні , 13:00 Алжирский майдан и Путин: почему Россия все больше становится Африкой
      Іван Яковина 399
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук