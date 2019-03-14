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      Россиянину запретили въезд в Украину: он хотел освещать ход президентских выборов

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      Россиянину запретили въезд в Украину
      Россиянину запретили въезд в Украину / Фото из открытых источников

      Пограничники запретили въезд в Украину гражданину Российской Федерации. Он работает журналистом на канадском телевидении.

      Спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян рассказал, что россиянин намеревался освещать ход президентских выборов в Украине, пишет "Громадське".

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      Олег Слободян сказал, что российский гражданин постоянно проживает в Канаде. Он получил аккредитацию от Центральной избирательной комиссии Украины.

      Однако, во время детального общения на границе пограничники обнаружили, что он нарушал законодательство Украины. Журналист посещал аннексированный Крым через закрытые пункты пропуска.

      Поэтому ему отказали в пересечении границы Украины и установили запрет сроком на три года.

      К слову, Канада выделит Украине деньги для борьбы с пропагандой во время выборов. Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд отметила, что деньги пойдут на воплощение инициатив для противодействия негативному влиянию дезинформации на украинские выборы.

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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Журналисты Новости России Украина – Россия Госпогранслужба СМИ Канада Российская пропаганда
      Источник: 24 Канал
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