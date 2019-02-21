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      Молдова не впустила журналістку телеканалу "Россия-1" в країну

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      Молдова не впустила журналістку телеканалу "Россия-1" в країну
      Молдова не впустила журналістку телеканалу "Россия-1" в країну / https://www.vladtime.ru

      Прикордонна поліція Молдови заборонила в'їзд на територію країни журналістці російського телеканалу "Россия-1" Ользі Юр'євій.

      Речник Прикордонної поліції Раїса Новіцкі сказав, що російська журналістка, яка прибула до Кишинева через Стамбул, не змогла пояснити мету свого візиту, пише "Укрінформ".

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      Під час перевірки, прикордонники встановили, що мета поїздки не відповідала заявленій. Журналістка представилася туристкою. Саме тому було прийнято рішення відмовити їй у в'їзді на територію Молдови.

      Журналістка повернулася до Туреччини тим самим авіарейсом,
      – йдеться у повідомленні.

      Напередодні з аналогічних причин було відмовлено у в'їзді в Молдову п'ятьом російським журналістам телеканалів "НТВ" і "Россия-1".

      До слова, з нагоди дня військового кореспондента українські військові вирішили нагородити грамотою відому російську пропагандистку Ольгу Скабєєву, яку тепер жартома називають "зливний бачок".

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      Теги: Новини політики Новини Росії Молдова Російська пропаганда ЗМІ Журналісти
      Джерело: 24 Канал
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