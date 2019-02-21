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      Молдова не впустила журналистку телеканала "Россия-1" в страну

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      Молдова не впустила журналистку телеканала "Россия-1" в страну
      Молдова не впустила журналистку телеканала "Россия-1" в страну / https://www.vladtime.ru

      Пограничная полиция Молдовы запретила въезд на территорию страны журналистке российского телеканала "Россия-1" Ольге Юрьевой.

      Представитель Пограничной полиции Раиса Новицки сказал, что российская журналистка, которая прибыла в Кишинев через Стамбул, не смогла объяснить цель своего визита, пишет "Укринформ".

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      Во время проверки пограничники установили, что цель поездки не соответствовала заявленной. Журналистка представилась туристкой. Именно поэтому было принято решение отказать ей во въезде на территорию Молдовы.

      Журналистка вернулась в Турцию тем самым авиарейсом,
      – говорится в сообщении.

      Накануне по аналогичным причинам было отказано во въезде в Молдову пятерым российским журналистам телеканалов "НТВ" и "Россия-1".

      К слову, по случаю дня военного корреспондента украинские военные решили наградить грамотой известную российскую пропагандистку Ольгу Скабееву, которую теперь в шутку называют "сливной бачок".

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      Теги: Новости России Новости политики Журналисты СМИ Российская пропаганда Молдова
      Источник: 24 Канал
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