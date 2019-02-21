Молдова не впустила журналистку телеканала "Россия-1" в страну
Пограничная полиция Молдовы запретила въезд на территорию страны журналистке российского телеканала "Россия-1" Ольге Юрьевой.
Представитель Пограничной полиции Раиса Новицки сказал, что российская журналистка, которая прибыла в Кишинев через Стамбул, не смогла объяснить цель своего визита, пишет "Укринформ".
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Во время проверки пограничники установили, что цель поездки не соответствовала заявленной. Журналистка представилась туристкой. Именно поэтому было принято решение отказать ей во въезде на территорию Молдовы.
Журналистка вернулась в Турцию тем самым авиарейсом,
– говорится в сообщении.
Накануне по аналогичным причинам было отказано во въезде в Молдову пятерым российским журналистам телеканалов "НТВ" и "Россия-1".
К слову, по случаю дня военного корреспондента украинские военные решили наградить грамотой известную российскую пропагандистку Ольгу Скабееву, которую теперь в шутку называют "сливной бачок".
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