Важные встречи должны состояться на следующей неделе. Кроме этого, также раскрыл детали Ставки, которую он провел в этот день.

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Что сказал президент о заседании Ставки

Владимир Зеленский отметил, что во время Ставки Верховного Главнокомандующего он заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по фронту и по нашей операции в Курской области.

Важно, что наши боевые бригады максимально стойко удерживают позиции. Были доклады разведок. ГУР – Буданов. Служба внешней разведки – Иващенко. Очень подробно и даже эмоционально обсудили вопрос о производстве дронов и обеспечения дронами всех элементов Сил обороны и безопасности,

– сказал президент.

Также на заседании говорили о производстве ракет, систем РЭБ и соответствующее взаимодействие с партнерами. Докладывали Рустем Умеров, Андрей Сибига, Михаил Федоров, военные, Служба безопасности Украины – Василий Малюк.

"Действительно детальный разговор. Главное, чтобы не только были контракты и финансирование под них, но и скорость реального производства, реальных поставок", – объяснил украинский лидер.

Кроме этого, он отметил, что во время Ставки поднимали и энергетическую тематику. Были доклады премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра энергетики Германа Галущенко по физической защите объектов, реальной ситуации с восстановлением. На заседании обсудили и ту угрозу, которую сейчас можно увидеть со стороны России для украинской генерации, уже есть варианты противодействия этому.

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Какой была встреча с Урсулой фон дер Ляйен

Зеленский сказал, что энергетику он подробно обсуждал с Урсулой фон дер Ляйен, президентом Еврокомиссии.

Сегодняшний ее визит добавил Украине чувствительной поддержки. Есть новый пакет для нашей энергетики от Евросоюза – 160 миллионов евро. Также есть и договоренность об увеличении импорта электричества в Украину – то, что обязательно поддержит наше государство, наших людей в сложных ситуациях,

– пояснил президент.

Он также отметил, что обсудил с Урсулой фон дер Ляйен шаги, которые помогут сохранить Украине по меньшей мере четверть генерации.

"Конечно, говорили и о нашем политическом взаимодействии с Евросоюзом – мы должны ускорить процесс переговоров о членстве и подготовку соответствующих частей будущего соглашения. Есть важное решение Урсулы о европейской поддержке для нашей, украинской, программы школьного питания", – рассказал президент.

Он также подчеркнул, что во всем, от обороны до социальных вопросов, действительно есть хорошие результаты.

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Как ведется подготовка к переговорам в США

Зеленский также отметил, что украинская власть активно готовится к переговорам в Америке: с президентом Байденом, представителями обеих партий в Конгрессе. Также украинский лидер рассчитывает на встречи и с обоими кандидатами в президенты Соединенных Штатов.

Мы в Украине всегда будем благодарны Америке за поддержку нашей независимости – за всю оказанную помощь, чтобы Украина выстояла в этой войне. И теперь мы представим вполне конкретный план, как Украине в этой войне не просто выстоять, не просто держать уровень сопротивления, как сейчас, но именно сейчас усилиться – усилиться так, чтобы реально приблизить справедливый мир, реально приблизить победу,

– сказал президент Украины.

Глава государства отметил, что Украина очень рассчитывает на эту поддержку. И это справедливо, ведь когда один народ выигрываетє битву за свою независимость и соблюдение международного права, весь мир выигрываетє. Именно так, по словам Зеленского, и должно быть.