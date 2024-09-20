Важливі зустрічі мають відбутися наступного тижня. Окрім цього, також розкрив деталі Ставки, яку він провів цього дня.

До теми Питання критичного значення для України: Зеленський розкрив деталі важливої Ставки

Що сказав президент про засідання Ставки

Володимир Зеленський наголосив, що під час Ставки Верховного Головнокомандувача він заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо фронту й щодо нашої операції в Курській області.

Важливо, що наші бойові бригади максимально стійко утримують позиції. Були доповіді розвідок. ГУР – Буданов. Служба зовнішньої розвідки – Іващенко. Дуже детально й навіть емоційно обговорили питання про виробництво дронів і забезпечення дронами всіх елементів Сил оборони та безпеки,

– сказав президент.

Також на засіданні говорили про виробництво ракет, систем РЕБ та відповідну взаємодію з партнерами. Доповідали Рустем Умєров, Андрій Сибіга, Михайлов Федоров, військові, Служба безпеки України – Василь Малюк.

"Справді детальна розмова. Головне, щоб не тільки були контракти та фінансування під них, але й швидкість реального виробництва, реального постачання", – пояснив український лідер.

Окрім цього, він зазначив, що під час Ставки порушували й енергетичну тематику. Були доповіді прем'єр-міністра Дениса Шмигаля й міністра енергетики Германа Галущенка щодо фізичного захисту об'єктів, реальної ситуації з відновленням. На засіданні оговорили й ту загрозу, яку зараз можна побачити з боку Росії для української генерації, вже є варіанти протидій цьому.

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Якою була зустріч з Урсулою фон дер Ляєн

Зеленський сказав, що енергетику він детально обговорював з Урсулою фон дер Ляєн, президенткою Єврокомісії.

Сьогоднішній її візит додав Україні чутливої підтримки. Є новий пакет для нашої енергетики від Євросоюзу – 160 мільйонів євро. Також є й домовленість щодо збільшення імпорту електрики в Україну – те, що обов'язково підтримає нашу державу, наших людей у складних ситуаціях,

– пояснив президент.

Він також наголосив, що обговорив з Урсулою фон дер Ляєн кроки, які допоможуть зберегти Україні щонайменше чверть генерації.

"Звичайно, говорили й про нашу політичну взаємодію із Євросоюзом – ми маємо прискорити процес перемовин щодо членства та підготовку відповідних частин майбутньої угоди. Є важливе рішення Урсули про європейську підтримку для нашої, української, програми шкільного харчування", – розповів президент.

Він також підкреслив, що в усьому, від оборони до соціальних питань, справді є хороші результати.