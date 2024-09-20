Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Лісний, зауваживши, що Урсула фон дер Ляєн приїхала в українську столицю, аби з'ясувати, як Європа може допомогти Україні пережити прийдешню зиму.

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"Ворог майже щоденно намагається знищити енергетичну інфраструктуру. Це занепокоїло не тільки Урсулу фон дер Ляєн. Думаю, що Європа разом з G7 спробують пропрацювати це питання і максимально безболісно, наскільки можливо під час війни, пройти цю зиму", – зазначив політолог.

Зверніть увагу! Україна отримає кредит розміром 35 мільярдів євро від Єврокомісії з використанням заморожених російських активів в межах G7. Їх витратять на енергетику та її захист, бомбосховища та зброю, насамперед вітчизняного виробництва. Також на частину суми буде закуплено закордонні системи ППО.

Часу на зволікання немає

Як зазначив Лісний, українська дипломатія справді добряче застерегла союзників, що наступний опалювальний сезон буде тяжким. Але і те, що вчиняє Росія сьогодні, тобто продовжує криваву агресію, нищівно обстрілюючи українські міста та села, також вплинуло на думку провідних європейських політиків або тих, які вболівають за нашу державу.

Українські партнери розуміють, що Україні необхідна допомога, аби вистояти. Але основне, аби вона надходила вчасно й у потрібних обсягах. Оскільки росіяни не зменшують інтенсивність обстрілів. Під загрозою постійно перебувають енергооб'єкти. Серйозно потерпає Сумщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Донеччина.

Тому нам потрібна не тільки підтримка у вигляді візитів чи гарних слів, але є план дій на будь-який розвиток цих подій: найгірший, середній, найкращий. Робити щось "з коліс" набагато важче,

– резюмував Олег Лісний.